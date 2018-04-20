В Иране госструктурам дали неделю на отказ от иностранных соцсетей

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Государственные учреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных социальных сетей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Все государственные институты и органы власти, а также неправительственные учреждения обязаны перенести свою деятельность и предоставляемые услуги на платформу иранских социальных сетей в течение одной недели", - заявил Э.Джахангири.

Ожидается, что сегодня уже вступит в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram.

Напомним, что ранее в Telegram закрылся официальный канала руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Наряду с этим в стране объявили о планах запустить с 20 апреля мессенджер собственного производства "Соруш", который бы заменил Telegram.