    В Иране число погибших превысило 1 300 человек

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 12:43
    Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает иранский Красный полумесяц.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали ряд ближневосточных государств, где имеются базы США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    İranda ölənlərin sayı 1 300-ü keçib
