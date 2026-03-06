В Иране число погибших превысило 1 300 человек
В регионе
- 06 марта, 2026
- 12:43
Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.
Как передает Report, об этом сообщает иранский Красный полумесяц.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали ряд ближневосточных государств, где имеются базы США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
