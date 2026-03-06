İranda ölənlərin sayı 1 300-ü keçib
Region
- 06 mart, 2026
- 12:46
İranda ölənlərin sayı 1 332-yə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb.
Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
Son xəbərlər
12:55
İlham Əliyev: İranın Azərbaycana qarşı terrorunu Pakistanın qınaması iki ölkə dostluğunu bir daha əks etdirirXarici siyasət
12:54
Londonda İranın xeyrinə casusluq işi üzrə dörd nəfər həbs edilibDigər ölkələr
12:53
Leandro Andrade "Qarabağ"ın heyətində 200-cü oyununa çıxıbFutbol
12:53
Foto
Ramazan ayı münasibətilə şəhid ailələri üçün tədbir təşkil olunubSosial müdafiə
12:52
Foto
Azərbaycan Aİ ilə birgə layihələrin icrasını müzakirə edibBiznes
12:52
Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidentinə zəng edib, İranın hərbi hücumunu qınayıbXarici siyasət
12:46
İranda ölənlərin sayı 1 300-ü keçibRegion
12:45
İrandakı indoneziyalıların ilk qrupu Azərbaycan üzərindən təxliyə olunacaqDigər ölkələr
12:43
Foto