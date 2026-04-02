Число погибших при атаке на мост в Кередже достигло восьми – ОБНОВЛЕНО-2

Число погибших при атаке США и Израиля на мост В1 в иранском городе Кередж возросло до восьми человек.

Как сообщает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на руководство провинции Эльборз.

"В результате атаки США и Израиля на мост В1 в Кередже погибли 8 человек, ранения получили 95 мирных жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших и раненых жители близлежащего села, а также посетители торжества по случаю Дня природы, проходившего в данном районе.

19:07

В результате израильско-американской атаки на мост Кередж B1 в Иране погибли 2 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

"В результате атаки на мост Кередж B1 несколько граждан получили ранения и были доставлены в медицинские центры, также два человека погибли", - говорится в сообщении.

16:30

В иранском городе Кередж в результате авиаудара американо-израильских сил взорвался мост В1, несколько человек получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, этот мост считался самым высоким на Ближнем Востоке.

Согласно информации, взрывы произошли также на западе Тегерана. После этого в некоторых частях Кереджа отключилось электричество.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.