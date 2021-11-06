В Ираке турецкая артиллерия уничтожила террористов РКК

Турецкая артиллерия уничтожила 3 террористов РКК в районе Хафтанин на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
В оборонном ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с террористами в регионе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.