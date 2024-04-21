В ходе визита Эрдогана в Ирак планируется подписать около 30 соглашений

Около 30 межправительственных соглашений планируется подписать в ходе предстоящего 22 апреля визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Около 30 межправительственных соглашений планируется подписать в ходе предстоящего 22 апреля визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на газету Hurriyet, наиболее важные договоренности будут касаться совместных усилий по очистке севера Ирака от террористов РКК.

По данным издания, на переговорах в Багдаде и в Эрбиле в Иракском Курдистане также планируется обсудить структуру и вопросы функционирования совместного оперативного центра по борьбе с терроризмом, создания постоянных турецких баз на севере Ирака на глубину 30-40 км и зоны безопасности в районах Хакурк, Метина, Зап и Гара, где расположены основные базы РКК.

В Турции визиту Эрдогана в Ирак уделяется большое внимание в контексте озвученных ранее планов окончательно решить вопрос с террористами у южных границ. По сообщениям местных СМИ, после визита Эрдогана в Ирак турецкая армия может провести крупную трансграничную операцию на севере соседней страны.