В ходе визита Эрдогана в Ирак планируется подписать около 30 соглашений

Около 30 межправительственных соглашений планируется подписать в ходе предстоящего 22 апреля визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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По данным издания, на переговорах в Багдаде и в Эрбиле в Иракском Курдистане также планируется обсудить структуру и вопросы функционирования совместного оперативного центра по борьбе с терроризмом, создания постоянных турецких баз на севере Ирака на глубину 30-40 км и зоны безопасности в районах Хакурк, Метина, Зап и Гара, где расположены основные базы РКК.
В Турции визиту Эрдогана в Ирак уделяется большое внимание в контексте озвученных ранее планов окончательно решить вопрос с террористами у южных границ. По сообщениям местных СМИ, после визита Эрдогана в Ирак турецкая армия может провести крупную трансграничную операцию на севере соседней страны.