В Харьковской области из-за атак БПЛА погибли четыре человека, в том числе дети

В городе Богодухове Харьковской области Украины в результате атак ВС РФ погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ГСЧС.

"ВС РФ атаковали ударным беспилотником частный сектор города Богодухов. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м. Следствием чего стала гибель четырех человек - трех детей в возрасте до двух лет и мужчины", - сказано в сообщении.