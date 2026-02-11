В Харьковской области из-за атак БПЛА погибли четыре человека, в том числе дети
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 10:46
В городе Богодухове Харьковской области Украины в результате атак ВС РФ погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ГСЧС.
"ВС РФ атаковали ударным беспилотником частный сектор города Богодухов. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м. Следствием чего стала гибель четырех человек - трех детей в возрасте до двух лет и мужчины", - сказано в сообщении.
