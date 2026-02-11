Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb
Region
- 11 fevral, 2026
- 10:50
Ukraynanın Xarkov vilayətinin Boqoduxov şəhərində Rusiya silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində dörd nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Fövqəladə Hallar Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Rusiya hərbçiləri pilotsuz uçuş aparatı ilə Boqoduxov şəhərinin fərdi ev sektoruna hücum edib. Zərbə tamamilə dağılmış yaşayış evinə dəyib. 60 kv. m sahədə yanğın baş verib. Nəticədə dörd nəfər - iki yaşınadək üç uşaq və bir kişi ölüb", - məlumatda bildirilib.
