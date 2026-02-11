İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 10:50
    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Ukraynanın Xarkov vilayətinin Boqoduxov şəhərində Rusiya silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində dörd nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Fövqəladə Hallar Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Rusiya hərbçiləri pilotsuz uçuş aparatı ilə Boqoduxov şəhərinin fərdi ev sektoruna hücum edib. Zərbə tamamilə dağılmış yaşayış evinə dəyib. 60 kv. m sahədə yanğın baş verib. Nəticədə dörd nəfər - iki yaşınadək üç uşaq və bir kişi ölüb", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xarkov PUA
    В Харьковской области из-за атак БПЛА погибли четыре человека, в том числе дети

