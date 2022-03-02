В Харькове высадился российский десант, начался бой

В Харькове высадился российский десант, украинские воины вступили с ним в бой

В Харькове высадился российский десант, украинские военные вступили с ним в бой.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины, об этом заявили в Службе безопасности Украины.

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Оперативный ВСУ", нападение произошло в тот момент, когда в городе и области объявили воздушную тревогу.