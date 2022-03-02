О нас
Аудио новости

В Харькове высадился российский десант, начался бой

В Харькове высадился российский десант, начался бой В Харькове высадился российский десант, украинские воины вступили с ним в бой
В регионе
2 марта 2022 г. 08:25
В Харькове высадился российский десант, начался бой

В Харькове высадился российский десант, украинские военные вступили с ним в бой.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины, об этом заявили в Службе безопасности Украины.

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Оперативный ВСУ", нападение произошло в тот момент, когда в городе и области объявили воздушную тревогу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fighting starts after Russia's airlift troops landed in Kharkiv
Версия на азербайджанском языке Rusiya Xarkova desant qoşunu çıxarıb, döyüş başlayıb

Другие новости из категории

Индия эвакуировала из Украины 12 тыс. своих граждан
Индия эвакуировала из Украины 12 тыс. своих граждан
2 марта 2022 г. 09:27
ООН: 13 дипломатов постпредства России нарушили закон
ООН: 13 дипломатов постпредства России нарушили закон
2 марта 2022 г. 08:55
Парламент Казахстана утвердил отставку дочери Назарбаева
Парламент Казахстана утвердил отставку дочери Назарбаева
2 марта 2022 г. 08:42
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
В Украине после общения с российскими военными пропал депутат
В Украине после общения с российскими военными пропал депутат
2 марта 2022 г. 07:52
Турция призывает к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной
Турция призывает к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной
2 марта 2022 г. 07:15
Подоляк: Россия прибегла к новой тактике в войне против Украины
Подоляк: Россия прибегла к новой тактике в войне против Украины
2 марта 2022 г. 06:48
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Зеленский: Украинская нация будет бороться до конца
Зеленский: Украинская нация будет бороться до конца
2 марта 2022 г. 04:18
Чавушоглу: Еще 2 604 человека, в числе которых и азербайджанцы, покинули Украину
Чавушоглу: Еще 2 604 человека, в числе которых и азербайджанцы, покинули Украину
2 марта 2022 г. 02:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi