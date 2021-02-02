В Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения коронавирусом, 580 человек вылечились, 14 пациентов умерли

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения коронавирусом, 580 человек вылечились, 14 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день в соседней стране COVID-19 заразились 259 209 человек. Из них 250 289 выздоровели, а 3 208 умерли.

В карантинном режиме находятся 480 человек, на стационарном контроле - 2 520. Под медицинским наблюдением в специальных отелях находятся 283 человека с легкой формой заболевания.