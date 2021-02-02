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В Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения COVID-19

В Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения COVID-19 За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения коронавирусом, 580 человек вылечились, 14 пациентов умерли
В регионе
2 февраля 2021 г. 11:11
В Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения COVID-19
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За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 858 новых случаев заражения коронавирусом, 580 человек вылечились, 14 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день в соседней стране COVID-19 заразились 259 209 человек. Из них 250 289 выздоровели, а 3 208 умерли.

В карантинном режиме находятся 480 человек, на стационарном контроле - 2 520. Под медицинским наблюдением в специальных отелях находятся 283 человека с легкой формой заболевания.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda COVID-19-a 858 yeni yoluxma qeydə alınıb, 14 nəfər ölüb

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