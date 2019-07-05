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В Грузии замминистра подал в отставку

В Грузии замминистра подал в отставку

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе покинул свой пост.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам М.Гиоргадзе, настало время уступить новым людям и новой энергии.  

Замминистра продолжить деятельность в частном секторе. 

Отметим, что М.Гиоргадзе был назначен замминистра образования, науки, культуры и спорта Грузии в июле прошлого года. В 2014-2017 годах он занимал должность министра культуры и охраны памятников Грузии, а в 2017-2018 годах - министра культуры и спорта. 

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