В Грузии зафиксировано 1 800 новых случаев заражения коронавирусом

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 233 879 человек

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 800 человек, выздоровели 489 человек, 20 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 233 879 человек, из которых 223 276 выздоровели и 2 666 умерли.

На карантинном режиме содержатся 484 человека, под стационарным контролем - 3 901 больной. 765 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.