В Грузии зафиксирован антирекорд по числу произошедших за год ДТП

В 2023 году число зафиксированных в Грузии дорожно-транспортных происшествий выросло на 14% и достигло нового антирекорда - 55,6 тысяч.

В 2023 году число зафиксированных в Грузии дорожно-транспортных происшествий выросло на 14% и достигло нового антирекорда - 55,6 тысяч.

Об этом передает корреспондент местного бюро Report со ссылкой на грузинский Госкомстат.

Тем не менее, число пострадавших, по официальным данным, снизилось до 7 310 человек, что на 200 ниже показателя за 2022 год. За отчетный период в ДТП на дорогах грузии скончались 442 человека, что на 12 больше аналогичной цифры предыдущего года.

Госкомстат указывает, что за последние пять лет количество транспортных средств в стране увеличилось на 391 тысячу и достигло 1,68 млн при численности населения в 3,7 млн человек.