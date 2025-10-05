Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 05 октября, 2025
    • 10:26
    В Грузии задержаны организаторы субботней акции протеста

    Задержаны организаторы акции протеста, которая состоялась 4 октября в Тбилиси.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

    Согласно информации, среди задержанных члены партии "Национальное движение" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, один из лидеров движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе, представитель партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

    Замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что данные лица обвиняются в призывах к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, организации, руководстве и совершении насильственных действий.

    По его словам, за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

    Согласно материалам следствия, задержанные призывали к агрессивным действиям на митинге на площади Свободы, а некоторые участники пытались проникнуть в здание Президентского дворца, разрушив защитные барьеры.

    МВД Грузии сообщило, что правоохранительные органы неоднократно призывали участников митинга проводить акцию мирным путем, но эти требования не были выполнены.

    Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса. В ведомстве отметили, что будет информировать общественность о ходе расследования.

    Согласно информации, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе были задержаны на проспекте Руставели, а Паата Бурчуладзе – в клинике "Хелсикор". Пятеро задержанных являются членами организационного комитета акции 4 октября.

