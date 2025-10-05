İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Gürcüstanda 4 oktyabr etiraz aksiyasının təşkilatçıları saxlanılıb

    Region
    • 05 oktyabr, 2025
    • 10:11
    Gürcüstanda 4 oktyabr etiraz aksiyasının təşkilatçıları saxlanılıb

    Gürcüstanda 4 oktyabr aksiyasının təşkilatçıları saxlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəvər verir ki, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) 4 oktyabrda Tbilisidə keçirilən aksiyanın əsas təşkilatçılarının saxlanıldığını açıqlayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, saxlanılanlar arasında "Milli Hərəkat" Partiyasının üzvləri Murtaz Zodelava və İrakli Nadiradze, "Rustaveli Prospekti" hərəkatının liderlərindən biri Paata Burçuladze, "Strategiya Ağmaşenebeli" Partiyasının nümayəndəsi Paata Manjqaladze və polkovnik Laşa Beridze var.

    Daxili işlər nazirinin müavini Aleksandr Daraxtvelidze bildirib ki, saxlanılan şəxslər Gürcüstanın Konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə və ya dövlət hakimiyyətini devirməyə çağırışlar etmək, qrup şəklində zorakılığın təşkili, rəhbərliyi və ona qoşulmaqda ittiham olunurlar.

    Onun sözlərinə görə, bu cinayətlərə görə 9 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.

    İstintaq materiallarına əsasən, saxlanılan şəxslər Azadlıq meydanında keçirilən mitinqdə zorakılıq çağırışları ediblər, bəzi iştirakçılar isə Prezident Sarayının mühafizə baryerlərini dağıdaraq binaya daxil olmağa cəhd göstəriblər.

    DİN-dən bildirilib ki, hüquq-mühafizə orqanları mitinq iştirakçılarını dəfələrlə sülh yolu ilə aksiya keçirməyə çağırsa da, bu tələblər yerinə yetirilməyib.

    İstintaq Cinayət Məcəlləsinin 317-ci, 222-ci, 225-ci və 187-ci maddələri ilə aparılır. Nazirlik, araşdırmanın gedişi barədə ictimaiyyətə mərhələli şəkildə məlumat veriləcəyini bildirib.

    Məlumata əsasən, Murtaz Zodelava və İrakli Nadiradze Rustaveli prospektində, Paata Burçuladze isə "Helsikor" klinikasında saxlanılıb. Saxlanılan 5 nəfər 4 oktyabr aksiyasının təşkilat komitəsinin üzvləridir.

