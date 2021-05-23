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В Грузии задержали подозреваемого в сокрытии убийства азербайджанца

В Грузии задержали подозреваемого в сокрытии убийства азербайджанца В Тбилиси задержан подозреваемый в связи с убийством азербайджанского юноши
В регионе
23 мая 2021 г. 14:50
В Грузии задержали подозреваемого в сокрытии убийства азербайджанца

В Тбилиси задержан подозреваемый в связи с убийством азербайджанского юноши.

Как сообщает местное бюро Report, мужчина признан виновным в несообщении о преступлении.

В МВД Грузии подтвердили, что в инциденте пострадали еще три человека.

По факту продолжается расследование.

Отметим, что в районе Абанотубани столицы Грузии Тбилиси произошла драка между местной молодежью. В результате погиб 32-летний азербайджанец. По имеющимся данным, конфликт возник между молодыми людьми азербайджанского и курдского происхождения.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə azərbaycanlının qətli ilə bağlı bir nəfər saxlanılıb

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