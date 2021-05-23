В Грузии задержали подозреваемого в сокрытии убийства азербайджанца

В Тбилиси задержан подозреваемый в связи с убийством азербайджанского юноши

В Тбилиси задержан подозреваемый в связи с убийством азербайджанского юноши.

Как сообщает местное бюро Report, мужчина признан виновным в несообщении о преступлении.

В МВД Грузии подтвердили, что в инциденте пострадали еще три человека.

По факту продолжается расследование.

Отметим, что в районе Абанотубани столицы Грузии Тбилиси произошла драка между местной молодежью. В результате погиб 32-летний азербайджанец. По имеющимся данным, конфликт возник между молодыми людьми азербайджанского и курдского происхождения.