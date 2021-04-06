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В Грузии выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом

В Грузии выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом Общее число заражений COVID-19 в соседней стране достигло 284 958, а число выздоровевших - 275 220 человек
В регионе
6 апреля 2021 г. 11:18
В Грузии выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом
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За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились еще 897 человек, 196 выздоровели.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее число заражений COVID-19 в соседней стране достигло 284 958, а число выздоровевших - 275 220 человек.

За последние 24 часа число умерших от коронавируса увеличилось на 10 человек и составило 3 832.

В настоящее время в карантинном режиме находится 191 человек, под стационарным контролем - 1 892 человека.

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Версия на английском языке Georgia records almost 900 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 897 nəfər artb

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