В Грузии выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом

Общее число заражений COVID-19 в соседней стране достигло 284 958, а число выздоровевших - 275 220 человек

За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились еще 897 человек, 196 выздоровели.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее число заражений COVID-19 в соседней стране достигло 284 958, а число выздоровевших - 275 220 человек.

За последние 24 часа число умерших от коронавируса увеличилось на 10 человек и составило 3 832.

В настоящее время в карантинном режиме находится 191 человек, под стационарным контролем - 1 892 человека.