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В Грузии в полевой госпиталь поступили первые пациенты с COVID-19

В Грузии в полевой госпиталь поступили первые пациенты с COVID-19 Вчера вечером возникла необходимость в задействовании полевого госпиталя для приема больных с COVID-19.
В регионе
20 августа 2021 г. 14:40
В Грузии в полевой госпиталь поступили первые пациенты с COVID-19

Вчера вечером возникла необходимость в задействовании полевого госпиталя для приема больных с COVID-19.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"Состояние пациентов средней степени тяжести, с сегодняшнего дня госпиталь приступит к работе с полной нагрузкой. Речь идет о госпитале в Дигоми на 500 коек. Полевой госпиталь предназначен в основном для временных задержек, в этом случае для нас главное — своевременно стабилизировать состояние пациента, а затем перераспределить его в больничный стационар, исходя из серьезности его состояния. Мы считаем, что не следует задерживать пациента в полевом госпитале более чем на два-три дня, затем происходит его перевод в COVID-гостиницу или другой госпиталь", - заявила Габуния.

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Версия на английском языке Georgia's field hospital receives first coronavirus patients
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda səhra hospitalı pasiyent qəbuluna başlayıb

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