В Грузии в полевой госпиталь поступили первые пациенты с COVID-19

Вчера вечером возникла необходимость в задействовании полевого госпиталя для приема больных с COVID-19.

Вчера вечером возникла необходимость в задействовании полевого госпиталя для приема больных с COVID-19.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"Состояние пациентов средней степени тяжести, с сегодняшнего дня госпиталь приступит к работе с полной нагрузкой. Речь идет о госпитале в Дигоми на 500 коек. Полевой госпиталь предназначен в основном для временных задержек, в этом случае для нас главное — своевременно стабилизировать состояние пациента, а затем перераспределить его в больничный стационар, исходя из серьезности его состояния. Мы считаем, что не следует задерживать пациента в полевом госпитале более чем на два-три дня, затем происходит его перевод в COVID-гостиницу или другой госпиталь", - заявила Габуния.