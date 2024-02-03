В Грузии в этом году пройдут совместные с США военные учения

В Грузии в текущем году пройдут совместные с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner.

В Грузии в текущем году пройдут совместные с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner.

Как передает Report, об этом говорится в правительственной программе

"Для строительства европейского государства", который представлен кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе.

"В 2024 году Грузия примет специальный штаб Европейского командования США. Многонациональные учения оперативных сил Trojan Footprint и американо-грузинские многонациональные учения Noble Partner. Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом", - отмечается в документе.

В рамках финансовой поддержки США в этом году Минобороны Грузии получит свыше 50 млн долларов в основном, с целью модернизации техники сил обороны страны.