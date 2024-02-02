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Парламент Грузии 8 февраля обсудит кандидатуру премьера и состав правительства

Парламент Грузии 8 февраля обсудит кандидатуру премьера и состав правительства Бюро парламента Грузии официально зарегистрировало вопрос о выражении доверия кандидату на пост премьер-министра Грузии Ираклию Кобахидзе и представленному им составу правительства, а также правительственной программе "Для строительства европейского госуд
В регионе
2 февраля 2024 г. 19:16
Парламент Грузии 8 февраля обсудит кандидатуру премьера и состав правительства

Бюро парламента Грузии официально зарегистрировало вопрос о выражении доверия кандидату на пост премьер-министра Грузии Ираклию Кобахидзе и представленному им составу правительства, а также правительственной программе "Для строительства европейского государства".

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

На заседании бюро парламента принято решение о том, что данные вопросы будут рассмотрены на пленарном заседании 8 февраля.

Отметим, что действующие министры сохранят свои посты: Илья Дарчиашивли - в качестве главы МИД, Ираклий Чиковани - Минобороны, Рати Брегадзе - Минюста, Вахтанг Гомелаури - МВД, Леван Давиташвили - Минэкономики и устойчивого развития, Лаша Хуцишвили - Минфинансов и т.д.

Но и.о. министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменит заместитель председателя парламента Грузии Ираклий Чиковани.

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