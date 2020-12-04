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В Грузии свыше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии свыше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки В карантинных зонах находятся 1 974 человека
В регионе
4 декабря 2020 г. 11:24
В Грузии свыше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 5 068 человек, 2 336 выздоровели, 38 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 152 704, из них 126 904 человек вылечились, 1 425 человек скончались.

В карантинных зонах находятся 1 974 человека, в стационарах - 6 561 пациент. 3 867 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.

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