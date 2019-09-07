В Грузии решена проблема водоснабжения азербайджанского села

В Марнеульском районе Грузии завершен масштабный проект по обеспечению питьевой водой села Агмамедли, населенного азербайджанцами.

Как сообщает грузинское бюро Report, с целью обеспечения 640 семей питьевой водой создана внутренняя инфраструктура. Прокладка водопровода протяженностью 20,6 км осуществлялась в два этапа.

В селе Агмамедли побывали губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили, его заместитель Звиад Чунашвили, глава исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы, которые навестили местных жителей и поздравили их с разрешением с разрешением проблемы.

Отметим, что жители села Агмамедли уже долгие годы страдали из-за нехватки питьевой воды.