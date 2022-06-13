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В Грузии разрешено вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19

В Грузии разрешено вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 В Грузии с сегодняшнего дня отдельным группам граждан разрешено вводить 4-ю дозу вакцины против коронавируса (COVID-19).
В регионе
13 июня 2022 г. 20:21
В Грузии разрешено вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19

В Грузии с сегодняшнего дня отдельным группам граждан разрешено вводить 4-ю дозу вакцины против коронавируса (COVID-19).

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим вступил в силу приказ министра здравоохранения страны.

Второй бустерной дозой против COVID-19 смогут вакцинироваться лица в возрасте 50 лет и старше, а также по назначению врача лица, входящие в возрастную группу 12-17 лет.

Четвертая доза также предназначена для медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях. Лица, входящие в возрастную группу 18-49 лет, могут также вводить четвертую дозу во время поездок за границу.

Четвертая доза вакцины должна быть введена не позднее, чем через четыре месяца после введения третьей дозы.

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Версия на английском языке Georgia allows certain groups of citizens to receive 4th dose of COVID-19 vaccine
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirus əleyhinə 4-cü dozanın vurulmasına icazə verilib

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