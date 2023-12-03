В Грузии проведена интеллектуальная игра, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии в городе Марнеули состоялась интеллектуальная игра "Гейдар Алиев-100", посвященная столетию со дня рождения великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии в городе Марнеули состоялась интеллектуальная игра "Гейдар Алиев-100", посвященная столетию со дня рождения великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report , в викторине, организованной Центром при поддержке Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана, приняли участие около 100 школьников в составе 20 команд из Марнеульского, Гардабанского, Болнисского и Дманисского районов.

Конкурс был проведен в два этапа. На первом этапе соревновались командами по 7 и 6 учеников. Затем состоялся финальный этап. Первое место заняли учащиеся села Беюк Муганлы, второе место - села Джандар, первую тройку сильнейших замкнула команда Марнеульской городской школы №3.

Участникам соревнований были вручены сертификаты, школьный ранец, шахматный набор и канцелярские принадлежности. Командам, занявшим первые три места, были вручены призы.

Конкурсанты ответили на более чем 100 вопросов о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, а также на темы истории, литературы, географии, искусства и спорта.