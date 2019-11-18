В Грузии протестующие не пускают депутатов в парламент

В Тбилиси участники акции протеста, с прошлого вечера заблокировавшие все входы в парламент Грузии, не пускают депутатов в законодательный орган.

Как передает местное бюро Report, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Реваз Арвеладзе пришел в парламент для участия в назначенном на сегодня заседании комитета.

Участники акции освистали депутата и не позволили ему войти в здание.

Демонстранты призвали Р.Арвеладзе покинуть парламентское большинство, руководимое правящей партией.

Мажоритарный депутат из Зугдиди Мераб Кварая также не был впущен в здание парламента. Член парламента не поддержал 14 ноября в парламенте законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов.

Отметим, что в ходе вчерашней акции протеста оппозиции и общественных активистов были заперты все ворота законодательного органа, у входов разбиты палатки. Кроме того, на дорогах к парламенту устроены баррикады из мешков с песком и обломками камней.

Участники акции заявили, что продолжат блокировать парламент до исполнения их требований. Требованиями являются проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, отставка правительства и смена состава Центральной избирательной комиссии.