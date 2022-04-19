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В Грузии переименуют села Шаумян и Кировка

В Грузии переименуют села Шаумян и Кировка Два села в Марнеульском районе Грузии - Кировка и Шаумян - будут переименованы.
В регионе
19 апреля 2022 г. 17:38
В Грузии переименуют села Шаумян и Кировка

Два села в Марнеульском районе Грузии - Кировка и Шаумян - будут переименованы.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил телеканал "Марнеули".

На заседании Марнеульского муниципалитета было предложено присвоить селу Кировка название Мцване Гора (Зеленый холм) или Мегоброба (Дружба), а селу Шаумян - Верхний Шулавер.

Сначала вопрос будет рассмотрен комиссией по географическим названиям муниципального собрания, а окончательное решение примет орган местного самоуправления.

Напомним, что согласно "Хартии свободы", принятой в Грузии в 2011 году, использование в географических названиях имен советских и коммунистических деятелей запрещено.

Село Шаумян было названо в честь одного из бакинских комиссаров Степана Шаумяна в 1925 году. Большинство нынешнего населения села составляют армяне. Прежним названием села Кировка было Мамей. В селе, получившем название в честь одного из большевиков Сергея Кирова, преимущественно проживают азербайджанцы.

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Версия на английском языке Georgia to rename Shaumyan, Kirovka villages in Marneuli region
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Şaumyan və Kirovka kəndlərinin adı dəyişdirilir

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