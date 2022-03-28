В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице

Ношение защитных масок для жителей Грузии, введенное из-за пандемии, с сегодняшнего дня стало необязательным на улице.

Ношение защитных масок для жителей Грузии, введенное из-за пандемии, с сегодняшнего дня стало необязательным на улице.

Как передает Report, соответствующее решение принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ношение масок в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте по-прежнему будет обязательным. За нарушение правил гражданам будут выписывать штрафы в размере 20 лари (более 6 долларов США). Маски жители республики стали носить после обнаружения первого случая заражения коронавирусом в республике в феврале 2020 года. Сначала ношение масок было обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте, потом это правило распространилось и на людей, передвигающихся по улице.