О нас
Аудио новости

В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице

В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице Ношение защитных масок для жителей Грузии, введенное из-за пандемии, с сегодняшнего дня стало необязательным на улице.
В регионе
28 марта 2022 г. 02:43
В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице

Ношение защитных масок для жителей Грузии, введенное из-за пандемии, с сегодняшнего дня стало необязательным на улице.

Как передает Report, соответствующее решение принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ношение масок в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте по-прежнему будет обязательным. За нарушение правил гражданам будут выписывать штрафы в размере 20 лари (более 6 долларов США). Маски жители республики стали носить после обнаружения первого случая заражения коронавирусом в республике в феврале 2020 года. Сначала ношение масок было обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте, потом это правило распространилось и на людей, передвигающихся по улице.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
27 марта 2022 г. 22:53
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
27 марта 2022 г. 22:46
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
27 марта 2022 г. 22:23
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
В России заблокировали сайт Oxu.Az
В России заблокировали сайт Oxu.Az
27 марта 2022 г. 14:23
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
27 марта 2022 г. 12:54
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
26 марта 2022 г. 23:29
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
26 марта 2022 г. 23:22
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
26 марта 2022 г. 04:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi