Наверх

В Грузии отмечен случай повторного заражения коронавирусом

В Грузии отмечен случай повторного заражения коронавирусом

В Грузии отмечен первый случай повторного заражения коронавирусом.

Как сообщает грузинское бюро Report, в районе Сачхере у поборовшего COVID-19 пациента повторно подтвержден коронавирус. 

Молодой мужчина несколько недель назад вылечился и находился на самоизоляции. На днях у него вновь появились симптомы инфекции. Результаты лабораторных анализов подтвердили повторное заражение. 

Отметим, что до сих пор в соседней стране коронавирус был диагностирован у 702 человек, 456 из которых побороли болезнь, 12 скончались. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!