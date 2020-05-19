В Грузии отмечен случай повторного заражения коронавирусом

В Грузии отмечен первый случай повторного заражения коронавирусом.

Как сообщает грузинское бюро Report, в районе Сачхере у поборовшего COVID-19 пациента повторно подтвержден коронавирус.

Молодой мужчина несколько недель назад вылечился и находился на самоизоляции. На днях у него вновь появились симптомы инфекции. Результаты лабораторных анализов подтвердили повторное заражение.

Отметим, что до сих пор в соседней стране коронавирус был диагностирован у 702 человек, 456 из которых побороли болезнь, 12 скончались.