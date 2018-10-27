 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Грузии наступил день тишины перед выборами

    Тбилиси. 27 октября. REPORT.AZ/ В Грузии завершилась избирательная кампания, с субботы запрещена агитация кандидатов в президенты страны на предстоящих 28 октября очередных выборах.

    Как сообщает грузинское бюро Report, 28 октября все избирательные участки начнут работать с 8:00 по местному времени. Право участвовать на выборах имеют 3 518 890 граждан.

    Всего к выборам за рубежом откроется 56 участков в 39 странах мира.

    В избирательные бюллетени включены фамилии 25-и кандидатов в президенты Грузии.

    Новый глава государства Грузии станет последним избранным на всенародном голосовании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi