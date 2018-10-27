В Грузии наступил день тишины перед выборами

Тбилиси. 27 октября. REPORT.AZ/ В Грузии завершилась избирательная кампания, с субботы запрещена агитация кандидатов в президенты страны на предстоящих 28 октября очередных выборах.

Как сообщает грузинское бюро Report, 28 октября все избирательные участки начнут работать с 8:00 по местному времени. Право участвовать на выборах имеют 3 518 890 граждан.

Всего к выборам за рубежом откроется 56 участков в 39 странах мира.

В избирательные бюллетени включены фамилии 25-и кандидатов в президенты Грузии.

Новый глава государства Грузии станет последним избранным на всенародном голосовании.