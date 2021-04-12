В Грузии наблюдается пассивность к вакцинации

В процессе используются вакцины AstraZeneca и Pfizer

"По данным на сегодняшний день, в Грузии от коронавируса вакцинированы 20 622 человека".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, минувшим днем вакцинировались 928 человек, за последнюю неделю – 1200 человек: "Число вакцинируемых ниже требуемого. На данном этапе ежедневно должны вакцинироваться от 3 до 4 тыс. человек, чтобы в марте-апреле будущего года сформировался коллективный иммунитет".

В соседней стране вакцинация стартовала с 15 марта. В процессе используются вакцины AstraZeneca и Pfizer.