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В Грузии наблюдается пассивность к вакцинации

В Грузии наблюдается пассивность к вакцинации В процессе используются вакцины AstraZeneca и Pfizer
В регионе
12 апреля 2021 г. 14:52
В Грузии наблюдается пассивность к вакцинации

"По данным на сегодняшний день, в Грузии от коронавируса вакцинированы 20 622 человека".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, минувшим днем вакцинировались 928 человек, за последнюю неделю – 1200 человек: "Число вакцинируемых ниже требуемого. На данном этапе ежедневно должны вакцинироваться от 3 до 4 тыс. человек, чтобы в марте-апреле будущего года сформировался коллективный иммунитет".

В соседней стране вакцинация стартовала с 15 марта. В процессе используются вакцины AstraZeneca и Pfizer.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda vaksinasiyada passivlik müşahidə edilir

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