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В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети

В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети, изъятые во времена СССР.
В регионе
27 сентября 2023 г. 12:38
В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети

В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети, изъятые во времена СССР.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по религиозным вопросам Грузии Заза Вашакмадзе на церемонии открытия состоявшейся сегодня международной конференции на тему "Роль государства в межрелигиозном диалоге".

По словам Вашакмадзе, несмотря на то что подавляющее большинство населения Грузии - православные христиане, здесь насчитывается крупная мусульманская община.

"Важнейшим вопросом для интеграции является изучение государственного языка. В этом направлении также ведется важная работа. Правительство Грузии предпринимает шаги для дальнейшего укрепления толерантности. Я благодарю все религиозные общины за проведение этой конференции", - сказал Заза Вашакмадзе.

Отметим, что в мероприятии также принимает участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики Мубариз Гурбанлы.

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