​В Грузии может подорожать хлеб

Цена на хлеб в Грузии может вырасти.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Грузии Леван Силагава.

По его словам, 90% импортируемого в Грузию зерна приходится на долю России: "Недавние события еще раз показали, что у Грузии должны быть разные поставщики зерна. Все отрасли экономики страны имеют тесные связи с Россией. Это создает высокие риски. Туристическое эмбарго уже было введено. Следующим запретом будет вино, и, возможно, когда-нибудь запретят и зерно".

Л.Силагава сказал, что пока не было никаких официальных ограничений на импорт зерна из России: "Однако импортеры сталкиваются с задержками поставок. Это, в свою очередь, может повлиять на цену хлеба".

Глава ассоциации отметил, что из-за наличия запасов зерна в Грузии, цены на хлеб останутся стабильными в ближайшем будущем.

Отметим, что в последние дни цена на хлеб в некоторых хлебопекарнях Грузии выросла на 10 тетри. Хлеб, цена на который в последние месяцы составляла 90 тетри, в настоящее время предлагается за 1 лари.