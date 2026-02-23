Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Грузии иностранцам без ВНЖ запретили оказание услуг в ряде сфер

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 13:13
    В Грузии иностранцам без ВНЖ запретили оказание услуг в ряде сфер

    Правительство Грузии ужесточило правила выдачи разрешений на работу иностранцам.

    Как передает грузинское бюро Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Согласно документу, по ряду секторов установлены годовые квоты, а к некоторым видам деятельности применяется "нулевая квота".

    "Мы должны защищать трудовые интересы наших граждан, что является общепринятой практикой в ​​любой стране, которая заботится о своих гражданах и их интересах", - заявил он.

    В соответствии с постановлением, иностранцы без вида на постоянное жительство (ВНЖ) не смогут работать в сфере пассажирских перевозок, оказания курьерских услуг, а также в качестве гидов, включая в области горнолыжного туризма.

    Постановление вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Лента новостей