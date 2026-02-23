Gürcüstanda əcnəbilərə bir sıra sahələrdə fəaliyyət göstərməyə qadağa qoyulub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 12:49
    Gürcüstan hökuməti əcnəbilərə iş icazələrinin verilməsi qaydalarını sərtləşdirib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Baş nazir İrakli Kobaxidzenin imzaladığı yeni qərara əsasən, bir sıra sahələr üzrə illik kvotalar müəyyən edilib və bəzi fəaliyyət növləri üçün "sıfır kvota" tətbiq olunub.

    Baş nazir bildirib ki, qərarın əsas məqsədi Gürcüstan vətəndaşlarının, xüsusilə də əmək bazarındakı maraqlarının qorunmasıdır. Onun sözlərinə görə, dövlət öz vətəndaşlarının məşğulluq imkanlarını təmin etməli və onların həddindən artıq rəqabətlə üzləşməsinin qarşısını almalıdır.

    Qərara əsasən, əcnəbilər Gürcüstanda kuryer xidmətlərində, sərnişin daşınmasında, turistlərə bələdçi, dağ, alp və xizək bələdçiliyi xidmətində fəaliyyət göstərə bilməyəcək.

    Qərar martın 1-dən qüvvəyə minəcək.

