В Грузии 17 января объявлено днём траура

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил четверг, 17 января, днём траура после взрыва газа в одном из жилых домов Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"На всех государственных учреждениях и в дипломатических представительствах страны за рубежом будут приспущены государственные флаги", — уточняет

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в грузинской столице погибли четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.