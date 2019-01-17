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    В Грузии 17 января объявлено днём траура

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил четверг, 17 января, днём траура после взрыва газа в одном из жилых домов Тбилиси.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства.

    "На всех государственных учреждениях и в дипломатических представительствах страны за рубежом будут приспущены государственные флаги", — уточняет

    Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в грузинской столице погибли четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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