 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси три человека погибли при взрыве в жилом доме

    Тбилиси. 16 ярваря. REPORT.AZ/ На шестом этаже девятиэтажного жилого здания на севере Тбилиси произошел взрыв газа.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на руководителя департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе, погибли минимум 3 человека, среди них есть дети.

    «В результате взрыва, произошедшего вследствие утечки природного газа, погибло три человека, несколько человек получили ранения, они доставлены в клиники», — рассказал Купатадзе.

    По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в результате взрыва ранены пять человек, среди них трое детей.

    Сообщается, что жильцы пострадавшего при взрыве дома эвакуированы, а здание оцеплено. На месте ЧП работают спасатели. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi