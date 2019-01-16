В Тбилиси три человека погибли при взрыве в жилом доме

Тбилиси. 16 ярваря. REPORT.AZ/ На шестом этаже девятиэтажного жилого здания на севере Тбилиси произошел взрыв газа.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на руководителя департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе, погибли минимум 3 человека, среди них есть дети.

«В результате взрыва, произошедшего вследствие утечки природного газа, погибло три человека, несколько человек получили ранения, они доставлены в клиники», — рассказал Купатадзе.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в результате взрыва ранены пять человек, среди них трое детей.

Сообщается, что жильцы пострадавшего при взрыве дома эвакуированы, а здание оцеплено. На месте ЧП работают спасатели.