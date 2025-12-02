В ЕС назвали приоритеты сотрудничества с Арменией

Европейский союз рассматривает сотрудничество с Арменией в энергетике, мобильности и развития цифровой инфраструктуре в качестве вклада в укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявила верховный комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции, на которой присутствовали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава европейской дипломатии Кайя Каллас.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Армении в июне 2026 года, она подчеркнула, что их проведение будет иметь решающее значение для внутренней стабильности и хода реформ: "В июне, как мы все знаем, в Армении пройдут парламентские выборы. Это будет иметь решающее значение для внутренней стабильности и ваших реформ. Вы можете рассчитывать на нашу помощь в защите избирательных процессов".

Кос подчеркнула важность совместной работы по противодействию дезинформации и укреплению демократических институтов.

По ее словам, в 2026 году она планирует вновь посетить Армению. Кроме этого, Армению посетит еврокомиссар по вопросам миграции и безопасности Магнус Бруннер.