Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В ЕС назвали приоритеты сотрудничества с Арменией

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 15:29
    В ЕС назвали приоритеты сотрудничества с Арменией

    Европейский союз рассматривает сотрудничество с Арменией в энергетике, мобильности и развития цифровой инфраструктуре в качестве вклада в укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявила верховный комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции, на которой присутствовали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава европейской дипломатии Кайя Каллас.

    Говоря о предстоящих парламентских выборах в Армении в июне 2026 года, она подчеркнула, что их проведение будет иметь решающее значение для внутренней стабильности и хода реформ: "В июне, как мы все знаем, в Армении пройдут парламентские выборы. Это будет иметь решающее значение для внутренней стабильности и ваших реформ. Вы можете рассчитывать на нашу помощь в защите избирательных процессов".

    Кос подчеркнула важность совместной работы по противодействию дезинформации и укреплению демократических институтов.

    По ее словам, в 2026 году она планирует вновь посетить Армению. Кроме этого, Армению посетит еврокомиссар по вопросам миграции и безопасности Магнус Бруннер.

    Европейский союз Марта Кос Армения сотрудничество
    Aİ Ermənistanla əməkdaşlıq prioritetlərini açıqlayıb
    Elvis

    Последние новости

    16:04

    Бюджет фонда страхования от безработицы принят во II чтении

    Социальная защита
    15:53

    Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

    Финансы
    15:51

    Сербия не получила от США спецлицензию для продолжения работы NIS

    Энергетика
    15:47

    Мирзоян: Ереван продолжит усилия для дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:46

    Fitch: Банки Азербайджана в 2026 году перейдут к более умеренному росту кредитования

    Финансы
    15:41

    В Азербайджане ввели дополнительные требования для владельцев заправок

    Бизнес
    15:36

    Парламент принял пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:36

    В Гонконге из-за пожара в жилом комплексе погибли 156 человек

    Другие страны
    15:32
    Фото

    Азербайджан и Центр чистой энергии ОЭС подписали Соглашение

    Энергетика
    Лента новостей