    Aİ Ermənistanla əməkdaşlıq prioritetlərini açıqlayıb

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:52
    Aİ Ermənistanla əməkdaşlıq prioritetlərini açıqlayıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistanla energetika, mobillik və rəqəmsal infrastrukturun inkişafı sahələrində əməkdaşlığı Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin möhkəmlənməsinə töhfə kimi nəzərdən keçirir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə ali komissarı Marta Kos Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın iştirak etdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    O, 2026-cı ilin iyununda Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərindən danışarkən onların keçirilməsinin daxili sabitlik və islahatların gedişatı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyacağını vurğulayıb: "İyun ayında Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu, daxili sabitlik və islahatlarınız üçün həlledici əhəmiyyətə malik olacaq".

    M.Kos dezinformasiya ilə mübarizə və demokratik institutların gücləndirilməsi istiqamətində birgə işin vacibliyini vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı
    В ЕС назвали приоритеты сотрудничества с Арменией

