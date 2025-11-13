В Ереване задержан журналист оппозиционного издания

Правоохранительные органы Армении задержали журналиста оппозиционного издания Antifake Давида Фиданяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях адвокат Рубен Меликян. Он обвиняется в причинении препятствия правосудию. В офисе издания с утра силовики провели обыски и изъяли технику.

До этого были задержаны авторы подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян и Нарек Самсонян. Последний – один из учредителей Antifake. В офисе издания записывались и выпуски "Имнемними". Сагателян и Самсонян были задержаны по обвинению в хулиганстве - на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна.