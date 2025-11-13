Ален Симонян прокомментировал задержание блогеров после его обращения в полицию

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокомментировал задержание блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна после того, как он написал заявление в правоохранительные органы.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, Симонян заявил, что непозволительно обсуждать чью-либо интимную жизнь, а также угрожать.

"Да, все будут наказаны по закону. Все, кто хулиганит и угрожает. Ничего удивительного", – сказал он, призвав всех, кто получает угрозы и оскорбления, обращаться в правоохранительные органы.

Утром 13 ноября в дома ведущих подкаста "Имнемними" Самсоняна и Сагателяна ворвались силовики в масках и после обысков увезли их в Следственный комитет.

В ведомстве пояснили, что возбуждено дело по признакам хулиганства. Позже адвокат Рубен Меликян сообщил, что их задержали по делу о хулиганстве, которое было заведено на основе заявления Симоняна об оскорблениях в его адрес.

Напомним, блогеры уже проходили по делу о хулиганстве после высказываний в адрес премьера в одном из выпусков подкаста. Самсонян и Сагателян были арестованы в марте прошлого года сроком на два месяца. Позже суд смягчил меру пресечения, назначив административный надзор. Также им было запрещено вести передачу, однако в ноябре 2024 года этот запрет был снят. 2 мая 2025 года суд оправдал блогеров.