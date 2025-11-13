İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İrəvanda müxalif nəşrin əməkdaşı saxlanılıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:28
    İrəvanda müxalif nəşrin əməkdaşı saxlanılıb

    Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları müxalif "Antifake" nəşrinin jurnalisti David Fidanyanı saxlayıblar.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə vəkil Ruben Melikyan sosial şəbəkələrdə bildirib.

    O, ədalət mühakiməsinə maneə törətməkdə ittiham olunur. Güc strukturları nəşrin ofisində axtarış aparıb və texniki avadanlıqları müsadirə ediblər.

    Bundan əvvəl "İmnemnimi" podkastının müəllifləri Vazgen Saqatelyan və Narek Samsonyan saxlanılmışdı. Sonuncu "Antifake" nəşrinin təsisçilərindən biridir. V.Saqatelyan və N.Samsonyan parlament spikeri Alen Simonyanın müraciəti əsasında xuliqanlıqda ittiham olunaraq saxlanılıblar.

