İrəvanda müxalif nəşrin əməkdaşı saxlanılıb
Region
- 13 noyabr, 2025
- 16:28
Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları müxalif "Antifake" nəşrinin jurnalisti David Fidanyanı saxlayıblar.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə vəkil Ruben Melikyan sosial şəbəkələrdə bildirib.
O, ədalət mühakiməsinə maneə törətməkdə ittiham olunur. Güc strukturları nəşrin ofisində axtarış aparıb və texniki avadanlıqları müsadirə ediblər.
Bundan əvvəl "İmnemnimi" podkastının müəllifləri Vazgen Saqatelyan və Narek Samsonyan saxlanılmışdı. Sonuncu "Antifake" nəşrinin təsisçilərindən biridir. V.Saqatelyan və N.Samsonyan parlament spikeri Alen Simonyanın müraciəti əsasında xuliqanlıqda ittiham olunaraq saxlanılıblar.
Son xəbərlər
16:51
Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılırİnfrastruktur
16:49
Foto
Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
16:48
Kəmaləddin Heydərov İsrailin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşübXarici siyasət
16:46
Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklərDigər ölkələr
16:45
Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıbBiznes
16:42
Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlarDaxili siyasət
16:39
Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdıİncəsənət
16:37
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 219 mənzil əlavə olunubMaliyyə
16:30