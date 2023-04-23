В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции

В Армении совершена очередная провокация против Азербайджана и Турции.

В Армении совершена очередная провокация против Азербайджана и Турции.

Как передает Report, в соцсетях появились кадры сожжения флагов Азербайджана и Турции на площади Республики в центре Еревана.

Напомним, что в последнее время участились провокационные действия Армении против двух братских стран.

14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Армении Ереване, демонстративными действиями, направленными на разжигание национальной ненависти и вражды, публично был сожжен государственный флаг Азербайджана.

После этого на чемпионате Европы в Ереване неизвестные изрезали вывешенные азербайджанский и турецкий флаги.

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