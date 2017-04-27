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    В Армении совершено нападение на двух адвокатов

    В настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване совершено нападение на адвокатов Тиграна Атанесяна и Армена Согомоняна. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал на своей странице в соцсети Facebook  адвокат Тигран Атанесян.

    Нападение совершено в офисе Атанесяна. Во время нападения в офисе находился также адвокат Армен Согомонян.

    По словам адвоката на него напали директор Адвокатской школы Симон Бабаян, советник председателя Палаты адвокатов по внешним связям Вреж Хачикян, советник председателя Палаты адвокатов Геворг Мкртчян.

    По словам Тиграна Атанесяна, в настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия.

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