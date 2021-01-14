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В Ереване родители солдат потребовали встречи с Пашиняном

В Ереване родители солдат потребовали встречи с Пашиняном Родители военнослужащих, проходящих обязательную военную службу в Вооруженных силах Армении, провели в Ереване перед зданием правительства акцию с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.
В регионе
14 января 2021 г. 18:25
В Ереване родители солдат потребовали встречи с Пашиняном

Родители военнослужащих, проходящих обязательную военную службу в Вооруженных силах Армении, провели в Ереване перед зданием правительства акцию с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт "Новости Армения".

Родители выступили против службы своих детей в Карабахском регионе Азербайджана и потребовали от властей гарантий их выживания.

"Пашинян говорит, что спас 25-30 тысяч солдат. Пусть скажет нам в лицо, кого и как он спас", - сказал участник акции.

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Версия на азербайджанском языке Yerevanda əsgər valideynləri Paşinyanla görüş tələb edib

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