В Ереване родители солдат потребовали встречи с Пашиняном

Родители военнослужащих, проходящих обязательную военную службу в Вооруженных силах Армении, провели в Ереване перед зданием правительства акцию с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Родители военнослужащих, проходящих обязательную военную службу в Вооруженных силах Армении, провели в Ереване перед зданием правительства акцию с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт "Новости Армения".

Родители выступили против службы своих детей в Карабахском регионе Азербайджана и потребовали от властей гарантий их выживания.

"Пашинян говорит, что спас 25-30 тысяч солдат. Пусть скажет нам в лицо, кого и как он спас", - сказал участник акции.