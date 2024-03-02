В Ереване прошла акция с требованием вывода российских пограничников из страны

Молодежное крыло политического движения "Национально-демократический полюс" Армении проводит акцию протеста возле ереванского аэропорта "Звартноц", требуя отстранения российских пограничников, несущих службу в аэропорту.

Молодежное крыло политического движения "Национально-демократический полюс Армении" провел акцию протеста возле ереванского аэропорта "Звартноц", требуя отстранения российских пограничников, несущих службу в аэропорту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Это не только доказательство отсутствия суверенитета Республики Армения, но и позорный факт, оскорбляющий достоинство каждого армянина. Для каждого достойного гражданина Армени недопустимо, чтобы иностранец охранял границы его страны, его дома, чтобы иностранец решал, кого впустить в страну, а кого нет. На самом деле сегодня мы не хозяева своего родного города и не знаем, кому открыты или закрыты ворота нашей страны", - заявили протестующие.

Они обратились ко всем гражданам, которые знают, что на границах Армении находятся "российские оккупанты", выразить свой протест по этому поводу.

"Давайте вместе проявим волю и потребуем изгнать российского оккупанта из Армении и вернуть суверенитет нашего государства", - говорится в обращии участников акции.