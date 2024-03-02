О нас

В Ереване прошла акция с требованием вывода российских пограничников из страны

В Ереване прошла акция с требованием вывода российских пограничников из страны Молодежное крыло политического движения "Национально-демократический полюс" Армении проводит акцию протеста возле ереванского аэропорта "Звартноц", требуя отстранения российских пограничников, несущих службу в аэропорту.
В регионе
2 марта 2024 г. 19:55
В Ереване прошла акция с требованием вывода российских пограничников из страны

Молодежное крыло политического движения "Национально-демократический полюс Армении" провел акцию протеста возле ереванского аэропорта "Звартноц", требуя отстранения российских пограничников, несущих службу в аэропорту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Это не только доказательство отсутствия суверенитета Республики Армения, но и позорный факт, оскорбляющий достоинство каждого армянина. Для каждого достойного гражданина Армени недопустимо, чтобы иностранец охранял границы его страны, его дома, чтобы иностранец решал, кого впустить в страну, а кого нет. На самом деле сегодня мы не хозяева своего родного города и не знаем, кому открыты или закрыты ворота нашей страны", - заявили протестующие.

Они обратились ко всем гражданам, которые знают, что на границах Армении находятся "российские оккупанты", выразить свой протест по этому поводу.

"Давайте вместе проявим волю и потребуем изгнать российского оккупанта из Армении и вернуть суверенитет нашего государства", - говорится в обращии участников акции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİrəvanda Rusiya sərhədçilərinin ölkədən qovulması tələbi ilə aksiya keçirilib

Самое читаемое

Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Названа дата поступления в продажу билетов на матч Байер 04 - Карабах
Названа дата поступления в продажу билетов на матч "Байер 04" - "Карабах"
26 февраля 2024 г. 10:26
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Су чершенбеси
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси"
27 февраля 2024 г. 00:10
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
В Баку автомобиль въехал в супермаркет
В Баку автомобиль въехал в супермаркет
27 февраля 2024 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi