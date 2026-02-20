В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

В Ереване правоохранительные органы проводят масштабные обыски по около 40 адресам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Армении.

Согласно информации, сотрудники полиции МВД совместно со Следственным комитетом осуществляют следственные действия в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по фактам убийства, попытки убийства, хулиганства и незаконного оборота оружия, произошедших 18 февраля в Ереване.

В Следственном комитете отметили, что данные меры направлены на установление всех обстоятельств преступлений и привлечение виновных к ответственности.

Отметим, что 18 февраля в Ереване произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще девять получили ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.