Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В регионе
    • 20 февраля, 2026
    • 20:38
    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В Ереване правоохранительные органы проводят масштабные обыски по около 40 адресам.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Армении.

    Согласно информации, сотрудники полиции МВД совместно со Следственным комитетом осуществляют следственные действия в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по фактам убийства, попытки убийства, хулиганства и незаконного оборота оружия, произошедших 18 февраля в Ереване.

    В Следственном комитете отметили, что данные меры направлены на установление всех обстоятельств преступлений и привлечение виновных к ответственности.

    Отметим, что 18 февраля в Ереване произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще девять получили ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

    Армения Ереван обыски
    İrəvanda təqribən 40 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar aparılır
    Ты - Король

    Последние новости

    20:52

    Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда по пошлинам

    Другие страны
    20:38

    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В регионе
    20:33

    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

    Другие страны
    20:18
    Фото

    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    Внутренняя политика
    20:09

    Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере "умных" городов

    Внешняя политика
    19:53

    Трамп отправится в Китай 31 марта

    Другие страны
    19:39

    Группа Е5 договорилась о производстве недорогих БПЛА

    Другие страны
    19:35

    Эльнур Мамедов: Чемпионат мира по сумо в Баку внесет значимый вклад в укрепление связей с Токио

    Внешняя политика
    19:31

    Кацуя Ватанабэ: Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей