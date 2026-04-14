Турпоток в Азербайджан из США вырос на 20%

В Азербайджан в январе-феврале 2026 года из стран Американского континента прибыл 3 961 турист.

Как сообщает Report, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За два месяца больше всего туристов прибыло из США - 2 700 человек (на 28,6% больше по сравнению с годом ранее).

Кроме того, из Канады прибыло 464 (-6,6%) туристов, из Бразилии - 344 (+12,1%), из Колумбии - 124 (+20,4%), из Мексики - 111 (+20,7%), из Аргентины - 44 (+18,9%), из Чили - 22 (-29%), из Эквадора - 21 (-16%), из Венесуэлы - 21 (в 2,1 раза меньше), из Кубы - 19 (+11,8%), из Тринидада и Тобаго - 19 (+18,8%), из Перу - 16 (в 2 раза меньше), из Сент-Китса и Невиса - 9 (-43,8%), из Ямайки - 9 (+28,6%), из Коста-Рики - 8 (в 4 раза меньше), из Боливии - 5 (-16,7%), из Панамы - 5 (без изменений), из Доминиканы - 4 (в 2 раза больше), из Гондураса - 4 (в 4 раза больше), из Уругвая - 3 (-76,9%), из Парагвая - 3 (без изменений), из Сальвадора - 3 человека (в 3 раза больше), из Гватемалы - 2 (-33,3%), из Никарагуа - 1 человек (без изменений).

За отчетный период в Азербайджан из 163 стран прибыли 337,3 тыс. иностранных граждан, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.