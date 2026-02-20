İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İrəvanda təqribən 40 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar aparılır

    Region
    • 20 fevral, 2026
    • 20:49
    İrəvanda təqribən 40 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar aparılır

    Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları İrəvanda təqribən 40 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar aparır.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, DİN-in əməkdaşları İstintaq Komitəsi ilə birgə fevralın 18-də İrəvanda baş vermiş qətl, qətlə cəhd, xuliqanlıq və qanunsuz silah dövriyyəsi faktları ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə ilkin istintaq çərçivəsində tədbirlər həyata keçirirlər.

    İstintaq Komitəsindən bildirilib ki, bu tədbirlər cinayətlərin bütün hallarının müəyyən edilməsinə və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasına yönəlib.

    Qeyd edək ki, fevralın 18-də İrəvanda atışma baş verib, nəticədə bir nəfər həlak olub, doqquz nəfər yaralanıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

