Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США
- 14 апреля, 2026
- 14:12
Через Ормузский пролив, который в данный момент времени блокируется со стороны ВМС США, прошел еще один танкер.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на данные судоходства из систем MarineTraffic и Kpler.
Сообщается, что танкер Peace Gulf, идущий под флагом Панамы, направляется в порт Хамрия в ОАЭ.
Отметим, что до этого через Ормузский пролив прошли два танкера. Поскольку три судна, прошедших через пролив, не направлялись в иранские порты, на них не распространяется блокада, введенная США.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.