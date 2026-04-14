Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США

Через Ормузский пролив, который в данный момент времени блокируется со стороны ВМС США, прошел еще один танкер.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на данные судоходства из систем MarineTraffic и Kpler.

Сообщается, что танкер Peace Gulf, идущий под флагом Панамы, направляется в порт Хамрия в ОАЭ.

Отметим, что до этого через Ормузский пролив прошли два танкера. Поскольку три судна, прошедших через пролив, не направлялись в иранские порты, на них не распространяется блокада, введенная США.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.