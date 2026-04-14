İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    "Al-Jazeera": ABŞ-nin blokadasından sonra Hörmüz boğazından üçüncü gəmi keçib

    Digər ölkələr
    • 14 aprel, 2026
    • 14:29
    Al-Jazeera: ABŞ-nin blokadasından sonra Hörmüz boğazından üçüncü gəmi keçib

    Hazırda ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin blokadaya aldığı Hörmüz boğazından daha bir tanker keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı "MarineTraffic" və "Kpler" sistemlərinin məlumatlarına istinadən məılumat verib.

    Bildirilib ki, Panama bayrağı altında üzən "Peace Gulf" tankeri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Həmriyyə limanına istiqamət alıb.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl Hörmüz boğazından iki tanker keçib. Boğazdan keçən üç gəmi İran limanlarına yönəlmədiyi üçün ABŞ-nin tətbiq etdiyi blokada onlara şamil edilmir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən müzakirələr razılaşma əldə edilmədən başa çatıb.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp aprelin 13-də Şərq vaxtı ilə saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 18:00-da) Hörmüz boğazında İran limanlarının blokadaya alınmasına başlandığını açıqlayıb.

    Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США
    Sanctioned tankers transit Strait of Hormuz amid US blockade

    Son xəbərlər

    14:56

    Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"

    Fərdi
    14:55

    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:50

    Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədir

    Digər ölkələr
    14:47

    Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidir

    Daxili siyasət
    14:46

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Daxili siyasət
    14:43

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    14:42
    Foto
    Video

    Pirşağıda kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası üzrə vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:32

    "Unibank" I rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:32

    Jurnalistlər üçün elm və təhsil üzrə media məktəbinə start verilir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti